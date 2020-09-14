在IG擁有11萬粉絲的網美家家，日前PO照分享美妝產品時，鏡中反射意外曝光，幫她掌鏡的一名露鳥裸男，在網上掀起熱議，甚至有網友虧「裸男是大衛像嗎？」事後家家還原整件事情的來由，並公開該名裸男其實就是她的男友，「分分合合交往了7年」。
裸男照曝光後，家家公開「大衛像」本尊身分，並不是外界所說外拍攝影師或廠商，而是和她交往7年的男友。她坦言雙方多次分合，並非刻意隱瞞，但因為男友是個很低調的人，所以她的版面不太會有男友。家家還開玩笑問：「如果分手了是不是還要召開記者會跟大家一一說明？」隨後又強調這是誇飾法，因為怕之後又會遭正義魔人轟「你算哪跟蔥？哪個藝人？」
面對外界批評她疑似刻意炒作，家家反嗆，任何方式都可以走紅，「例如拍三級片，應該比寫真裸男來的快速」。由於該篇露鳥裸男照下方的留言已經模糊焦點，廠商要求撤文，家家強調，沒有拿一毛錢、雙方無任何利益關係，僅達到宣傳效益。最後，她也再度為自己的疏忽道歉說「我會好好檢討我的智商」。
(中時新聞網)
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