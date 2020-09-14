去年才以12.8億元認購瑞士機能布廠Schoeller 50％股權的台塑集團福懋（1434），今年雙方合作就傳出捷報，市場傳出，福懋已打入蘋果供應鏈，將提供蘋果新一代音訊產品紡織外層布料。

福懋總經理李敏章指出，雙方簽有保密條款，內容細節不宜對外公開。不過，據了解，福懋未來成為蘋果供應鏈，將由福懋供應上游原料，透過Schoeller Textil，和蘋果開發合作，提供新一代音訊產品紡織外層布料。

此蘋果新一代音訊產品，包括新一代智慧音箱HomePod 2、頭戴耳機AirPods Studio等，都將使用福懋的外層布料。

福懋打入蘋果供應鏈，這也將是台塑集團關係企業繼南亞科外，第二家打入蘋果供應鏈的轉投資公司。

Schoeller Textil AG是一家總部位於瑞士的紡織品製造商，專門從事創新紡織品和紡織技術的可持續開發和生產，這些紡織品和技術是利基市場的全球領導者。

原先福懋與Schoeller是以技術、製造授權關係為主，福懋指出，入股Schoeller，雙方關係提升為全面性的創新、研發及技術、生產的共同合作。福懋就可擴大核心產品全球布局、創造高端品項市場行銷。

福懋這次透過瑞士轉投資公司與蘋果正在開發合作產品中，主要出貨項目為人造皮革布，未來是由台廠還是瑞士廠出貨則仍在評估。

(工商 )