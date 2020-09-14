3大石油巨頭之一BP(英國石油)發布今年度能源展望，報告指出石油需求持續成長時代已結束，成為做出這種估計的首家油業巨頭，並稱石油消費永不會回到新冠肺炎疫情爆發前的水準，未來20年即使是最樂觀的估計，需求不會好過「基本持平」。

市場主流估計是石油需求持續成長時代還能持續10年或更久，許多油業資深人士堅持石油消費將持續數十年成長，是能滿足不斷成長的全球人口、特別是中產階級需求的唯一大宗商品，但BP卻不看好自身本業的前景。

BP認為能源轉型會使世界逐步遠離化石燃料，也預期到2050年石油消費量目前會下降50%，最糟甚至可能下降80%。就算未來數年內全球經濟會隨旅遊限制放寬而復甦，他們認為還是有居家遠端工作這類疤痕效應存在，能源消耗成長的會更加緩慢。

該公司執行長魯尼(Bernard Looney)8月也曾表示計劃未來10年內減少40%石油、天然氣產量，並將以每年近40億英鎊預算投入打造全球最大可再生能源。BP首席經濟學家戴爾(Spancer Dale)形容能源轉型將會是前所未有的事件，他說：「永續能源成長率，比史上所有能源都快速。」

BP與英荷合資皇家殼牌、美資埃克森美孚並列石油界3大巨頭，但即使去年疫情影響尚未全面擴大，也出現獲利衰退，年度淨利10億美元，較2018年12.7億美元下滑約21%。近年起BP已經加速轉型，收購英國最大電動車充電公司Chargemaster，本月稍早他們斥資11億美元取得挪威Equinor公司在美國2項風電計畫各50%股權。

(中時新聞網)