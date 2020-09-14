胸腔外科主任連允昌透過CT影像，發現患者的肺葉內右下方長出單一肺結節。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

台中市53歲林姓女士因間質性膀胱炎到苗栗醫院求診住院，在衛福部苗栗醫院院長李明輝、泌尿科醫師劉明岳，安排下進行電腦斷層掃描檢查，意外發現1.3公分肺結節，並立即會診胸腔外科攜手治療，以甲基藍定位方式手術切除，恢復良好，患者大讚「好喜歡苗栗醫院的醫療團隊，真的視病如親，不光醫治病患的身體不適，同時也穩定病人及家屬的心」。

李明輝為台灣尿失禁防治協會理事，專長膀胱功能障礙、尿失禁、攝護腺疾病、攝護腺肥大、尿路結石、泌尿腫瘤、膀胱癌、攝護腺癌等治療。李明輝表示，經胸腔外科主任連允昌安排全胸腔電腦斷層掃描檢查後，確定林女士右下肺有單一肺節結，但因腫瘤長在肺葉內深處，且有一條血管横過腫瘤，若直接採用針扎取樣，血胸風險高，經與病患及家屬說明討論後，決定以甲基藍定位手術，並在術中送冷凍切片，迅速確定是良性的肉芽組織，目前已恢復順利出院，持績於門診接受追蹤。

連允昌說明，甲基藍定位方法，結合利用電腦斷層導引定位術，使用微小探針將甲基藍染劑施打在結節周遭，有利於外科手術能準確目視切除區域範圍，並使用楔狀切除術，較不影響正常肺部組織，對術後肺功能影響降低許多。

連允昌提醒，肺臟器官內大部份都是空氣，針對沒有症狀的腫瘤，可以以低劑量電腦斷層進行掃描，就能清楚及早發現，若有症況可透過胸腔內科門診或以健檢方式安排檢查，早期發現、早期治療，效果好。

(中時 )