認了棄單豆花伯？警追查竟是 假帳號！

日前有一名台南高齡88歲的豆花伯伯，以一碗豆花賣20元，卻遭人嫌棄、惡意棄單，事件曝光後讓大批網友暴怒撻伐，而台南市長黃偉哲聽聞此消息，也曾光顧豆花伯的攤子，更一口氣包下所以豆花；今又傳出另一名愛心網友一口氣包160杯。

據《三立新聞網》報導得知，有一名住在高雄的女性，已買下豆花伯周二至周五所賣的豆花，大約160杯左右，因此阿伯這星期就不用特意早起做豆花，甚至也不需要沿街叫賣販售，只見豆花伯笑咪咪的表示，「對方說會派家人來載」。

知情的鄰居也透露，這名高雄女性，曾在上午時就已來登門找過豆花伯了，但恰巧豆花伯出門做生意不在家；但在下午4、5點時，她又再次的前來，一口氣包下160杯豆花。由於網友們發揮愛心，因此豆花伯的豆花幾乎天天都售罄；而台南市長黃偉哲，更在日前特意買下所有的豆花，給市府所有同仁，讓豆花伯感受到社會的溫暖及愛心。

而豆花伯也表示，只要身體還允許，他就會依照慣例的，每天清晨4時起床，製作新鮮豆花；又在每天的7時許，騎著腳踏車外出做生意，豆花伯也表示他一天最多只能做40杯左右，但生意時好時壞，早一點一小時內便能售完返家，有時卻要賣到10、11點。

而日前網友在《爆料公社》指出豆花伯遭惡意棄單，此訊息還因此登上新聞版面，許多網友紛紛向豆花伯捧場，但一名疑似惡意棄單的主角，就在新聞下方留言指出，「我和我同學去那邊吃免錢很久了，阿伯找錢還笨笨的被我們騙說少找，趁他不注意偷他錢買豆花吃，他都不知道」，除此之外，他更留言嘲笑「我那天就跟我同學去挑戰棄單，那時候我們訂很大量，還故意問一碗多少，阿伯說20，我說太貴了不要了，就快步離開，他一臉反應不過來的樣子，我笑死」。

不過事後，台南永康警分局調查後發現為假帳號，該帳號為特定人士使用，將持續偵辦，為豆花伯討回公道。

(中時新聞網)