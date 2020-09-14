呱呱蔡振廷驚喜回歸螢光幕，拍普渡廣告受矚目。(圖／APO工作室提供)

連鎖超市中元普渡推出12支普渡月廣告，當中「水鬼」篇，衝浪少年明達與「善良水鬼」對話相當逗趣，眼尖觀眾也發現，衝浪少年竟是過去《模范棒棒堂》的「小彭于晏」呱呱蔡振廷，也讓不少觀眾相當驚喜。

在普渡廣告《明達與水鬼的世紀對談》中，蔡振廷飾演熱愛大海的衝浪初心者，與水鬼的對話讓人會心一笑也讓人深省，他開門見山的問水鬼「祢還有在抓交替嗎？」水鬼笑回「你有那麼好抓嗎？」。以及「做人做事都重要」、「做好準備迎接下一個挑戰」等心靈雞湯，暗藏人生道理與動人金句。

不少觀眾也發現呱呱蔡振廷回歸台灣螢光幕，近年他改藝名為蔡振廷，在大陸接連演出多部作品，這次透過廣告重新跟台灣觀眾打招呼。平常就有在衝浪的他，接到這個主題也相當感興趣，未來他也希望能跳脫小奶狗的鮮肉角色，多接些能挑戰內心深層的作品。

呱呱近年改藝名為蔡振廷，在大陸接連演出多部作品。(圖／APO工作室提供)

這次廣告除了在台灣討論度超高外，也紅到了大陸與港澳，知名作詞人林夕也在香港媒體中討論此片；廣告方面也找來金獎導演羅景壬拍攝，專業的對戲指導也讓蔡振廷相當有感，加上拍攝當天迎著海風、沙礫與大太陽，增加起演戲的難度，成為他拍廣告的難忘回憶。

(中時新聞網)