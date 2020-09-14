出席海峽論壇？王金平：黨說不去我就不去

國民黨因為央視一句「求和」說，黨內熱議到底還要不要派團去參加，對此，國民黨主席江啟臣下午3點去見前立法院長王金平，王金平受訪時表示，黨中央如果決定要去，他就去，如果決定不去，那他就不去。

王金平強調，不會以個人名義去，「我老早明確跟黨中央講，如果黨說不去，那我就不去，我的立場是黨來請我擔任團長，黨要去我就跟著黨意識走，黨不去我就不去。」

(中時 )