出席海峽論壇？王金平：黨說不去我就不去 15:192020/09/14 中時 周毓翔 、 陳君瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨因為央視一句「求和」說，黨內熱議到底還要不要派團去參加，王金平14日受訪時表示，黨中央如果決定要去，他就去，如果決定不去，那他就不去。(陳君瑋攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 出席海峽論壇？王金平：黨說不去我就不去 國民黨因為央視一句「求和」說，黨內熱議到底還要不要派團去參加，對此，國民黨主席江啟臣下午3點去見前立法院長王金平，王金平受訪時表示，黨中央如果決定要去，他就去，如果決定不去，那他就不去。 王金平強調，不會以個人名義去，「我老早明確跟黨中央講，如果黨說不去，那我就不去，我的立場是黨來請我擔任團長，黨要去我就跟著黨意識走，黨不去我就不去。」 (中時 ) #王金平 #國民黨 #海峽論壇 #央視 #求和說 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王定宇稱東沙島被包圍不算散布假訊息？蘇揆遭轟4字 09:082020/09/14 政治 不怕對岸統戰 吳斯懷：通常都是我去統戰他們 13:572020/09/14 政治 海峽論壇王金平遭辱 蘇揆：還去的話國人印象可想而知 10:032020/09/14 政治 丁怡銘：藍默許黨員參加海峽論壇 民眾也知在做什麼 19:022020/09/14 政治 海峽論壇若沒得到平等對待 侯友宜：去了也沒意義 11:252020/09/14 政治 海峽論壇求和說 蘇貞昌：若被羞辱還要派人 國人會是什麼印象 11:102020/09/14 政治 如何看兩岸未來？漂亮女星：台灣不需要叫囂 19:402020/09/14 政治 國民黨前組發會主委張雅屏：台灣沒必要比誰更反中 20:042020/09/14 政治 藍委便當會佈局黨主席？侯友宜：也歡迎民眾黨、時力來新北 10:512020/09/14 政治 不去海峽論壇 郁慕明指江啟臣太計較「求和」、小題大作 18:462020/09/14 政治 政治熱門新聞 瘦肉精美豬要來台了 高雄街頭民調結果出乎意料 - 政治 韓關閉即時災情連結？網怒：看來邁市府這鍋是甩定韓維拉了 - 政治 美駐陸大使請辭 媒體人分析：建交以來前所未見的時刻 - 政治 【政新鮮】范雲談丁允恭扯韓國瑜 鄭麗文酸「照妖鏡醜態畢露」 - 政治 范雲反擊點名「沒公審李艷秋」 李艷秋怒嗆：凸顯人格惡質 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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