儘管過去一周美股出現大幅修正，但仍有分析師認為，根據歷史經驗來看，近期美股的調整已經進入尾聲，並且看好未來幾個月的走勢。

外媒報導，高盛首席美股分析師David Kostin在上周五一份報告指出，美股近期的拋售規模和金融危機以來標普500指數的典型拋售相當接近，儘管這次回調的速度快了一點。以Srineel Jalagani為首的德意志銀行分析師也指出，美股這波頹勢的關鍵選擇權部位已回復正常。

高盛分析師表示，「儘管過去一周出現大幅拋售，但我們仍對美股未來幾個月的走勢抱持樂觀態度。在金融危機後，標普500指數典型的5%以上回調持續了20個交易日，高點跌至低點約7%，如果不考慮速度的話，與最近一次的幅度差不多。」

標普500指數較9月2日的高點下跌了大約7%，但仍比3月股災低點高出50%左右；在市場質疑科技股是否面臨泡沫化後，那斯達克指數下跌了11%。

德意志分析師認為，在經歷極度樂觀後，期權市場已經回歸常態。不過，高盛和德意志銀行都指出，美國總統大選將是市場不確定性的關鍵來源，提醒投資人要留意。

(中時新聞網)