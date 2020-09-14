日本38歲寫真女星熊田曜子，雖已結婚並陸續生下三子，身材依舊維持纖細火辣，吸引大批粉絲追蹤。而經常透過IG與粉絲們分享生活的她，近日曬出「性感出浴照」，前凸后翹的好身材再度讓人大噴鼻血，吸引上萬人按讚留言。

熊田曜子2002年以寫真女星出道後，便憑著美艷的外貌及36G的傲人上圍橫掃寫真界，陸續推出多本寫真集都創下不錯的銷售紀錄，也因此有了「史上最強的美乳」的封號。後來她也開始登上綜藝節目擔任嘉賓或是固定班底，人氣逐漸攀升，即使2012年宣布懷孕結婚並陸續生下3名子女，她依舊將身材保持在最佳狀態維持高人氣。

在 Instagram 查看這則貼文 熊田曜子（@kumadayoko）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 19 日 上午 2:57 張貼

而從不吝嗇分享好身材的她，日前在IG上PO出剛泡完湯的照片，只見她穿著膚色平口比基尼，以側身對著鏡頭，秀出前凸后翹的完美身型與結實的腹肌線條，令粉絲們看得臉紅心跳；隨後她又曬出多9宮格濕身比基尼辣照為雜誌新拍的寫真做宣傳同樣吸引上萬人點讚。

網友們紛紛留言「這哪是三寶媽的身材」、「這位媽媽太不科學了」、「被辣慘」。

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(中時新聞網)