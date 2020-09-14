台南永康88歲「豆花伯」日前疑遭客人惡意棄單，日前有人在網路上留言稱是自己所為，還怒嗆豆花伯「欠整」，引發網友撻伐。台南警調查後發現，該帳號遭人盜用，將持續偵辦。而豆花伯則表示，以前真的遇過訂了10杯卻沒來拿的情況，不過在大家愛心訂購下，每天限量40杯的豆花，到本周五前已被訂光光。

日前有網友在臉書發文，提到這名永康的豆花伯，遭客人惡意棄單，13日上午傳出有名蔡姓網友，在新聞影片連結下留言稱自己就是惡意棄單的奧客，還說「不是釣魚文」，甚至說自己會趁豆花伯不注意時「偷錢」，誇張留言讓網友們痛批「不知羞恥！」。

永康警分局得知後火速調查，發現該留言該帳號為某高中生所有，除刻意留下挑釁言論，日前也用相同帳號揚言要「處理館長太太」，疑似遭盜假帳號。

豆花伯今（14）日沒出門做生意，他向《三立新聞網》表示，昨天警察來問這件事情，他也搞不清楚，直說「警察只是來買豆花」。不過以前真的遇過，有人訂了10杯，最後卻不來拿的情形。

不過從明天開始到星期五，豆花伯每天「限量」40杯的豆花全都被訂光了，他說真的很感謝大家的愛心。

(中時新聞網)