死不安寧 小三子孫求親子鑑定 要挖出美前總統屍骨 15:202020/09/14 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國前總統哈定（左）與情婦布莉頓（Nan Britton）生下女兒伊莉莎白．安．布萊辛（Elizabeth Ann Blaesing，右），而基因檢測2015年已證實兩人的父女關係。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國前總統哈定（Warren G. Harding）的外孫要求，挖出這位前共和黨領袖的屍骨，透過科學鑑定，確認彼此的血緣關係。 據美聯社和天空新聞（Sky News）網報導，雖然布萊辛（James Blaesing）和他的伴侶5月在法庭上要求這麼做，但哈定的法定繼承人卻一口拒絕。他們說，已經接受DNA證據顯示，布萊辛的母親，也就是伊莉莎白．安．布萊辛（Elizabeth Ann Blaesing）是美國第29任總統哈定和情婦布莉頓（Nan Britton）的女兒。 (中時新聞網) #美國前總統 #小三 #情婦 #哈定 #親子鑑定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 狩獵千億地1／舊空軍總部地太值錢 連立法院都想要 08:082020/09/14 政治 新聞分析－輝達想併安謀 最大變數恐在中國不放行 04:102020/09/14 財經要聞 川普也怕回不來 新書曝：他突訪南北韓前線 曾訣別梅蘭妮亞 12:092020/09/14 國際 親子課秒殺 家長講座門可羅雀 04:102020/09/14 地方新聞 不怕對岸統戰 吳斯懷：通常都是我去統戰他們 13:572020/09/14 政治 海峽論壇若沒得到平等對待 侯友宜：去了也沒意義 11:482020/09/14 政治 瘦肉精美豬攻台 前農委會主委陳保基：美國內臟進口最多 12:192020/09/14 政治 川普大譜狂想曲 1任不夠 想做3任 09:202020/09/14 國際 美製造業擴產 拒退出大陸 04:102020/09/14 話題觀察 恒隆陳啟宗 憂美大選前世界局勢 04:102020/09/14 話題觀察 國際熱門新聞 TikTok不賣 陸官媒：甲骨文、微軟都出局 - 時事 北韓5官員聚餐批時政 金正恩令全槍斃 家屬淪階下囚 - 國際 穩坐日本首相寶座 菅義偉377票高票當選自民黨新黨魁 - 國際 川普也怕回不來 新書曝：他突訪南北韓前線 曾訣別梅蘭妮亞 - 國際 海邊驚見巨乳裸屍 女嚇壞報警案情神反轉 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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