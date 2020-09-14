美國前總統哈定（Warren G. Harding）的外孫要求，挖出這位前共和黨領袖的屍骨，透過科學鑑定，確認彼此的血緣關係。

據美聯社和天空新聞（Sky News）網報導，雖然布萊辛（James Blaesing）和他的伴侶5月在法庭上要求這麼做，但哈定的法定繼承人卻一口拒絕。他們說，已經接受DNA證據顯示，布萊辛的母親，也就是伊莉莎白．安．布萊辛（Elizabeth Ann Blaesing）是美國第29任總統哈定和情婦布莉頓（Nan Britton）的女兒。

(中時新聞網)