湖人晉級西決之後，庫茲馬(Kyle Kuzma)警告「不要刺激湖人」。湖人首戰輸球，大家把拓荒者捧得老高，結果被湖人4連勝掃出。火箭次輪也是首戰贏球，然後連4場敗給湖人。庫茲馬說：「我們保持冷靜，不斷攻擊、持續做自己，這就是湖人。」

詹姆斯(LeBron James)認為贏球的關鍵在於防守，他對《The Athletic》談論效力過的騎士、熱火、湖人。第一個在NBA教導他重視防守的是騎士總教練布朗(Mike Brown)，讓他學到寶貴經驗。熱火時期的教頭史波斯查(Erik Spoelstra)也很重視防守，並使用較不必依靠身高的快速移位防守。

「在熱火我們得利用速度滿場飛，才能兼顧內部和外圍的防線。湖人也是非常厲害的防守型球隊，我們有好幾位防守第一隊球員，像是戴維斯(Anthony Davis)、霍華(Dwight Howard)，停賽前還有布雷德利(Avery Bradley)。我不確定自己後來是否入選(防守前三隊)，但我很清楚自己的防守能力。」

詹姆斯過去5次入選防守第一隊，不過近年他在例行賽開始打養生籃球，他的防守模式要在季後賽才會全開。即使如此湖人本季防守評比聯盟第3，進攻評比第11，仍是守優於攻的球隊。對手拓荒者、火箭則都是重攻輕守的打法。

此外詹姆斯還有個可怕的戰績，每當他的球隊在3勝1負領先時，他下一場100%會贏，總計14勝0敗。所以火箭被逼到1勝3負困境時，系列賽已經形同結束了。

(中時新聞網)