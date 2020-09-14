總統府前發言人丁允恭爆發性醜聞後，對此民進黨婦女部與女權立委范雲卻默不作聲，或是輕輕帶過，引發網友不滿。然而，范雲13日再回應時表示這是對她的人格毀滅攻擊，對於「要不要評論？該怎麼評論？」內心有很明確的標準，像她從未批評前高雄市長韓國瑜的王小姐事件、當李艷秋被攻擊是小三，破壞李濤婚姻時，沒有參加公審。對此，資深媒體人李艷秋則是直言，「其實范大委員多慮了...」。

范雲13日晚間在臉書PO出千字文回應，表示是時候把道理講清楚了，並提到「對於『要不要評論？該怎麼評論？』我內心有很明確的標準：當遇到涉及私人情感關係的事件，必須釐清事件真相。不可第一時間喊打喊殺，不助長公審：這個標準，不管面對國民黨、民眾黨、民進黨的事件，都是一致的。包含當民眾黨接二連三發生各種桃色風波，張益贍保母事件、新竹黨部執行長渣男事件...時，我沒有立刻跳出來喊打喊殺。當韓國瑜發生王小姐事件時，我也沒有見獵心喜。當國民黨吳育昇委員發生薇閣摩鐵事件時，我沒有參加公審。很久以前，當李艷秋被攻擊是小三，破壞李濤婚姻時，我沒有參加公審。」

針對范雲的說法，李艷秋今(14日)則是在臉書回擊，表示「其實范大委員多慮了，不參加公審不是人格高尚，而是她明知那是一個早經證實的網路謠言，所以用暗喻栽贓的方式，這只能凸顯她人格的惡質及對學者頭銜的羞辱。」

李艷秋也說，「謝謝范委員給我這個機會，得以公佈當時對造謠者提出司法告訴之後，當事人的道歉聲明及懺悔親筆信，以及事後引用的媒體的更正道歉啟事；日後，只要再有人引用不實的謠言中傷我們，不管你是網路賤民或女權鬥士，絕對告到底，不再姑息。」

(中時新聞網)