日本首相安倍晉三的長期盟友、現任內閣官房長官菅義偉，周一獲選為執政的自由民主黨(LDP)黨魁，為其在本周國會的首相選舉中鋪上紅毯。

現年71歲的菅義偉為安倍近八年的首相任期中擔任內閣官房長官，菅義偉表示，將追隨前任的安倍經濟學，即寬鬆的貨幣政策、政府支出以及改革，並遵循美日安保聯盟為核心的外交策略。

(時報資訊)