《國際政治》菅義偉當選自民黨黨魁 首相只差一步 15:232020/09/14 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相安倍晉三的長期盟友、現任內閣官房長官菅義偉，周一獲選為執政的自由民主黨(LDP)黨魁，為其在本周國會的首相選舉中鋪上紅毯。 現年71歲的菅義偉為安倍近八年的首相任期中擔任內閣官房長官，菅義偉表示，將追隨前任的安倍經濟學，即寬鬆的貨幣政策、政府支出以及改革，並遵循美日安保聯盟為核心的外交策略。 (時報資訊) #菅義偉 #黨魁 #內閣官房長官 #首相 #安倍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「令和大叔」菅義偉當選自民黨總裁 朱立倫道恭喜 14:452020/09/14 政治 《國際政治》令和歐吉桑 菅義偉登峰 13:112020/09/14 財經 日自民黨新黨魁今誕生 菅義偉穩坐首相寶座 10:382020/09/14 國際 自民黨黨魁今改選 菅義偉有望任日本首相 04:102020/09/14 財經要聞 日本自民黨總裁選舉鳴槍開跑 菅義偉勢在必得 21:132020/09/08 國際 穩坐日本首相寶座 菅義偉377票高票當選自民黨新黨魁 14:212020/09/14 國際 宣布參選 菅義偉將繼承安倍政策 04:102020/09/03 國際大事 令和歐吉桑 菅義偉登峰 04:102020/09/06 國際大事 非世襲平民上大位 農家子從零開始 04:102020/09/06 國際大事 社論／可以向安倍學習的事 04:102020/09/06 時論廣場 財經熱門新聞 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 換掉華為5G花226億 加拿大傾向廠商自認賠不補償 - 財經 上看千萬支 VoLTE手機換機潮來了 - 財經要聞 - 工商時報 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 中華電組改 行動數據固網三合一 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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