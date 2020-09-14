美股上周五漲跌不一，惟在輝達將收購安謀的消息帶動下，周日隔夜市場美股期貨走高，帶動今日亞股普漲，台股集中市場也順勢攻高，在蘋概、華為概念股攜手走強，加上外資連三日買超助攻之下，終於收復月線。

台股大盤今日由電子股領軍上攻，盤初台積電(2330)雖開低，但在蘋果新品將於16日凌晨1時於線上發表護價下，多頭旋即進場承接，推升股價快速翻紅，並牽手股王大立光(3008)雙雙走強，帶動世芯-KY(3661)、欣興(3037)等蘋概族群齊力上攻，加上華為禁令今日過後將生效，相關概念股利空出盡，聯發科(2454)帶隊收復600關及月線，激勵立積(4991)、美律(2439)、南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)等攜手彈升。

在主要電子族群強力送電之下，大盤指數一度進逼12800關，惟風電、太陽能、航運、塑化等傳產族群今日出現漲多拉回，對多頭產生牽制，終場集中市場收12787.82點，漲111.87點，仍一舉收復5日線、月線，總成交值則續縮至1788.85億元。

分析師表示，台股本周將受到華為禁令生效、蘋果新品發表、美國聯準會利率決策會議和台指期結算等四大因素左右，預期台股應該會在月線上下震盪盤整理。

今日三大法人買超96.83億元，其中，外資為連續第三日買超、買超95.8055億元，投信續賣超3.6683億元，自營商轉買超4.7004億元。統計本月以來外資賣超97.9億元，今年以來賣超5785.71億元。

技術面，5日RSI為66.23，10日RSI為56.93；9日K值為56.34，9日D值為45.86；20日乖離率為0.77。分析師指出，近期影響台股國內外多空因素各有三點，投資人宜多加留意，利多部分包含：國內及國際經濟數據好轉、資金效益持續有益大盤動能、電子傳產營運旺季有利業績表現；利空部分則有：美中摩擦升溫，影響金融市場波動、國際二次疫情疑慮、美新一輪財政刺激陷入僵局。選股方面，建議選股不選市，布局下半年或第三季財報好、第四季展望佳的個股為宜。

(時報資訊)