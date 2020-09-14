為掌握全球金融科技發展潮流，協助臺灣金融轉型，資策會產業情報研究所（MIC）與政大金融科技研究中心於去年底共同成立數位金融創新實驗室，將「數位金融」、「法規監理」、「人工智慧」及「數位轉型」列為四大主題，作為服務與研究主軸，近期金管會發布金融科技發展路徑圖，其中「監理科技」便為重點推動項目之一，聯合研討會除了分享國際標竿國家的推動經驗、臺灣監理科技發展方向與建議，更透過業界分享如何在法規遵循上，協助國內金融業者導入人工智慧、機器學習或機器人流程自動化等先進技術，共同深化臺灣在監理科技的應用與發展。

資策會MIC資深產業分析師李震華表示，由於新興技術逐步成熟，嶄新的金融應用服務接連問世，驅動了監理／法遵科技的萌芽。綜觀國際標竿國家的發展路徑，英國、美國、新加坡、澳洲等皆領先投入資源探索，並因應各國需求與背景，聚焦不同發展重點。不過，全球與臺灣監理科技發展仍屬於初期發展階段，展望未來，全球監理科技發展勢必朝著三大方向發展：從「數據蒐集」擴散至「數據分析」領域；從「被動管理」走向「主動防範」；從「降低合規成本」轉向「緩減業務風險損失」。另外，新進數位金融業者將會是新興監理／法遵應用的最佳示範場域。

針對此，將來銀行策略中心策略部葉柏廷部長談到監理科技國外應用案例，可解決金融機構合規成本高、面臨巨額罰款的痛點，同時也分享了監理科技結合純網銀的案例，葉柏廷指出，相較於既有金融機構，新世代銀行在發展監理科技上更具成本、資料與產品層面優勢，例如重新打造系統，因此在作業效率與投入資源彈性方面更具優勢；或者資料標準化，資料品質更佳，作為網路原生商業模式，更注重科技能力與使用者體驗等。

而在金融業提供解決方案，具諮詢顧問服務經驗二十年以上的捷智商訊科技，總經理楊秀怜分享指出，近年捷智商訊專注於金融監理科技解決方案，主要利用人工智慧、流程自動化與大數據分析等尖端技術，協助金融業者以更有效益、低成本的方式來符合金融監理需求。論壇圓桌會議更探討金融轉型議題，楊秀怜總經理、政大數位金融創新實驗室執行長謝明華教授與資策會MIC資深產業分析師李震華共同指出，2008年金融海嘯之後，金融監理已不僅是政策作為，更是風險控管議題，各類新興技術的有效運用，將是金融監理數位轉型的契機與關鍵。

(時報資訊)