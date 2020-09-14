中秋節向來為燒肉業年度重要檔期，連鎖餐飲集團乾杯（1269）因應消費者3大過節要點，整合旗下燒肉品牌乾杯、老乾杯實體門市及生鮮電商平台「乾杯超市」資源出擊，配合官方會員回饋制度明（15）日上線，盼滿足全方位中秋需求，力拚中秋檔期業績年增2成。

乾杯指出，烤肉聚餐、中秋送禮、採購食材向來為消費者過中秋的3大考量要點，旗下乾杯燒肉居酒屋、老乾杯2大燒肉品牌，將於9月24日至10月11日期間，分別推出「中秋好肉派對套餐」及「中秋佳節豪牛套餐」，主打高CP值頂級食材享受。

此外，因應中秋連假聚餐需求暢旺，乾杯及老乾杯全台門市在10月1～4日加開下午營業時段，其中乾杯中山店、敦南店、安和Bar及老乾杯台中市政店等4家門市再延長營業時間，最晚至凌晨2點，搶攻夜貓子狂歡過節商機。

而乾杯旗下自有生鮮電商平台「乾杯超市」，則主推「乾杯派對燒肉禮盒」及「老乾杯奢華燒肉禮盒」，集結6款嚴選肉品及人氣乾杯燒肉萬用醬，搶攻中秋烤肉商機。而乾杯燒肉萬用醬亦自16日起於乾杯超市獨家開賣，可用於壽喜燒、燒肉飯、炒麵等多項烹飪用途。

同時，乾杯LINE官方帳號「KANPAI GO！CLUB」將於15日正式上線，正式推出集團會員制紅利回饋制度，消費者在乾杯超市電商平台或旗下超過30家品牌門市消費，滿百元即回饋1點KANPAI POINT，每1點等同1元，可享現金折抵、餐點兌換等多重優惠。

而因應中秋檔期到來，「KANPAI GO！CLUB」亦祭出會員專屬「中秋十倍樂」離峰活動，連假期間在規定離峰時段於乾杯、乾杯Bar及老乾杯用餐消費，可享點數10倍贈優惠，消費滿萬元可獲1千點，兌換「萬元和牛禮盒」、「頂級和牛套餐」等好禮，等同祭出買萬送萬。

(時報資訊)