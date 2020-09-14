總統府發言人丁允恭被週刊踢爆渣男行徑，請辭獲准，如今低調沉潛。國民黨副秘書長「李柯太太」今天聯手質疑執政黨對此案的處理。國民黨副秘書長柯志恩質疑，總統身邊的國務機要幕僚，倘若藉勢淫亂、逾越分寸、不知節制，焉知哪日會中了女色誘惑而做出敗德不堪、違法亂紀的惡行，「是不是國安危機？」

柯志恩質疑，蔡總統對於備受社會矚目的丁案，定調為「私領域」，似乎以此切割，就可轉移社會的質疑與砲火。提醒總統，「沉默即是幫凶」，丁允恭的素行不良在高雄早有耳聞，但他非但管不住自己的褲襠拉鍊，還膽大妄為，逼人墮胎、甚至以私密照報復，如此卑劣下流、一身腥羶，竟還能如步青雲，位居高層要津，所仗勢的不就是花媽的提拔與庇蔭？

柯志恩批評，花媽可以甩鍋給賴清德，但元首身邊要角的性醜聞絕不可等閒視之，總統更不能置身事外，以為沉默就可卸責，勿讓全國民眾認為「綠色」是一種可以被原諒、被縱容、被包庇的顏色，因為執政團隊用人若看重的是輔選才幹，而非品德、紀律、操守和官箴，恐對國家危害重大。

柯志恩說，一個慣於利用權勢玩弄女性、欺騙說謊的總統府發言人，是不是國安危機呢？辭退一個丁允恭，事情就結束了嗎？執政團隊還有其他淫棍色狼嗎？總統口中的女權與正義，但願不是因人而異的一場戲。

國民黨副秘書長李彥秀也表示，當總統說出「大家私領域要做好」，或是民進黨立委范雲認為這是「私人感情關係」，或是民進黨婦女部的默不做聲。都是刻意將丁允恭與女記者的關係，私領域化，不但在人事上用辭職做切割，甚至是以私德作為與公共領域做切割。

李彥秀提醒，女性主義強調「個人的就是政治的」（personal is political），不知道蔡英文、一向強調性別議題的范雲、還有民進黨婦女部強調性別進步的婦運夥伴想起來了嗎？

李彥秀認為，丁的作為完全是公領域的問題。當時任職高雄新聞局的丁局長，與採訪的女記者，不論是權力關係，事發的場域，都是公領域範疇，甚至記者向當時擔任市長的陳菊的陳情處理，被淡化忽視，更是公共關注的焦點。

(中時 )