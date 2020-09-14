台北市光信里年里長朱雪璋，因比武砍斷「深海閻王」王毓霖腳筋遭法院判處有期徒刑6年定讞，判決確定後，一度試圖從機場潛逃出境，後又以偷渡方式離開台灣，昨傳出遭大陸公安逮捕，據了解，我方透過管道將他押解返台，預計在2點35分抵達松山機場。

據了解，為了因應疫情，降低自大陸押解返台人犯風險，檢察官將會借用航警局的視訊設備，確定朱的身分、健康情形，若朱雪璋沒有其他案件，將直接入監服刑，減少與承辦案件的人員接觸，避免染疫風險。

朱雪璋是在我方人員陪同下，今天中午12時50分在廈門搭乘立榮航班的班機，預計下午2時35分抵達松山機場。而朱雪璋通緝時效直到2060年5月20日。

事發在2016年2月16日下午，朱雪璋邀約邀王到他位於北市延吉街的「正心道場」比武，但朱卻安排20多名黑衣人埋伏分持球棒、木劍圍毆，王還被朱雪璋持刀砍斷腳筋。

(中時 )