最忠心的汪星人來襲！9/19-9/20中信兄弟將於臺中洲際棒球場舉辦主題日「PET ATTENTION!」，活動兩天特別設立「狗狗特別席」與滿滿的活動，此外超人氣網紅柯基犬「連環泡有芒果」大大&多多也會蒞臨洲際棒球場，歡迎大家帶著狗狗們一起進場同樂，讓狗狗們電力放光光，回家睡到賴床！

想帶毛小孩進場的球迷朋友，請事先至中信兄弟官方網站及臉書「兄弟FansClub」粉絲專頁下載「狗狗特別席」報名表單，9/16(三)23:59前報名並繳費成功就可以帶狗狗一起進場同樂，並可獲得義大利50年老品牌「法米納」狗狗飼料、潔牙骨、鮮食包等豐富贈品！成功報名「狗狗特別席」請由一壘側斜坡的「狗狗特別席專屬通道」憑報名者證件換票後進出場，活動兩日將在球場二樓平台設置「狗狗玩耍區」、「狗狗醫療站」，並舉辦「狗狗才藝競賽」、「狗狗奔跑大賽」及「狗狗大胃王」等活動，「狗狗才藝競賽」前兩名還可以擔任當天的「狗狗球僮」喔！

9/19(六)將邀請到粉絲人數近90萬的超人氣網紅柯基犬「連環泡有芒果」大大&多多於賽前至場外二樓平台進行粉絲見面會，動作敏捷又可愛的汪星人也將擔任開球嘉賓，準備萌翻全場！當日也將邀請「臺中市政府警察局警犬隊」進行精彩的開場表演，訓練有素的臺中治安小尖兵們，將帶來平時出勤任務「嗅聞」及「咬補」的專業演出！9/20(日)則與「臺中市動物保護防疫處」合作，中信兄弟先發球員與總教練將牽著等待領養中的狗狗一起進場，藉此呼籲大家支持認養不棄養，並在場外攤位提供領養與諮詢服務。當天場外還有寵物美容師於現場指導毛孩飼主們基本的居家美容DIY，除了能節省荷包，又能貼近與毛小孩的感情！

活動兩日進場與現場售票時間14:00、開賽時間17:05，現場還可以免費索取「10月臺中寵物展」門票，內野進場球迷將則可獲得限量的「PET ATTENTION!Q萌貼紙組」。準備好和汪星人一起體驗棒球比賽的熱情了嗎？9/19-9/20帶著家裡最忠心的兄弟，一起攻佔臺中洲際棒球場吧！完整訊息請鎖定中信兄弟官方網站及官方臉書粉絲專頁「兄弟Fans Club」！

(中時 )