高效率管理諸多銀行帳戶，一向是許多民眾的莫大困擾，居數位銀行帳戶市占率第一的台新銀行Richart觀察，2019年最多民眾期望新增子帳戶服務功能，主要就是為透過一個帳戶，簡單滿足不同情境的資金管理需求，Richart APP2020年9月正式推出子帳戶功能，提供快速依據生活費、儲蓄、投資等不同目的用途區隔帳戶，且每個子帳戶可自行命名，讓帳戶運用更加靈活。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart針對不同需求提供「萬用罐」和「零錢罐」兩種不同的子帳戶，以暢銷書《有錢人想的和你不一樣》作者提出的六個罐子理財法為例，民眾可輕鬆開立多個「萬用罐」。將每月收入依不同用途按比例分配運用，透過定期自動存款功能，幫助民眾有紀律的達成旅遊基金、買房頭期款等儲蓄目標。

如果是儲蓄新手，包國儀建議，可嘗試「零錢罐」功能，結合存錢撲滿與養成遊戲概念，民眾可設定隨機將零錢存入，在不知不覺中逐步累積存款。為降低花錢的誘惑，零錢罐的餘額會隱藏起來，但隨著金額成長可解鎖Richart故事，增加存錢的趣味性，讓沒有存錢習慣或是存錢力不從心的月光族也能無痛累積存款，需要花用的時候再打破罐子，讓存錢變得更有驚喜與成就感。

新上線的Richart子帳戶功能，除可靈活配置存款外。包國儀強調，只要符合條件，一樣能跟原Richart帳戶於限額內共享優惠利率，存錢可以很有感，且每個子帳戶皆有獨立帳號，每人最多可同時開立七個子帳戶，讓理財更便利，財務更自由。

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