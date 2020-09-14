台灣智慧移動產業協會（SMAT）預計17日舉辦產業聯署活動，將集結上中下游業者共同聯署，支持電動機車發展，力挺政府喊出的「2030電動機車新售35％」目標，並訂下短期衝刺「2024電動機車（累積銷售）破百萬輛」的目標，齊聲要求政府重視低碳交通與綠色運具。

本次聯署由台灣的智慧移動產業鏈共同發起，已有超過60家業者響應，從上游的車材供應廠、ICT產業、電動車儲能業者、電動機車大廠一直到最下游的傳統機車行，這是智慧移動產業鏈有史以來最大集結。

SMAT理事長王健全表示，世界各國均積極發展運具電動化並提供補助，但2020年開始，台灣對電動運具的支持力道減緩，導致電動機車銷售數量衰退，這對去年響應政府政策，積極投入電動機車生產的廠商不盡公平。

SMAT秘書長郭錦程表示，這次產業聯署目的就是要響應2019年行政院長蘇貞昌拍板的《台灣永續發展目標》，目前在第一階段達成減碳目標的就是運輸部門，因此SMAT呼籲政府要再接再厲，並設定短期目標「2024電動機車破百萬台」，讓減碳政策績效長紅，同時讓台灣推動電動機車的成功發展經驗，成為全球典範。

(工商 )