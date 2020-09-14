張藝興第四張專輯《蓮 (LIT)》耗時近兩年打造，一經上線成績斐然，在數位榜單稱王，而《蓮·今生篇》先行曲〈蹦 (Boom)〉也在上線第一時間登上社交平臺世界趨勢第4位，並憑藉超洗腦旋律在海內外短視頻平臺掀起了Boom challenge的舞蹈挑戰熱潮！而他特別再次翻玩這首充滿話題的神曲〈蹦(Boom)〉，與全球百大DJ R3HAB合作Re-Mix版本，R3HAB一聽到這首歌就有了靈感，張藝興也一直非常欣賞R3HAB，這次合作，兩人惺惺相惜，碰撞出不同的音樂火花。

名列全球百大DJ 的摩洛哥裔荷蘭DJ R3HAB曾與流行天后凱蒂佩芮、艾麗高登、和流行歌手傑森德魯羅、人氣偶像贊恩合作過，他說：「當聽到這首歌的時候，立即知道怎麼做音樂上的變化，激發出我很多新的音樂靈感，啟發不同曲風的搭配，當下就希望可以跟Lay（張藝興）一起來合作這首歌。且藉由這次合作，可以將音樂推往全球各地區，不是每一次都有機會與像Lay（張藝興）這樣的藝人合作的機會。」張藝興也表示，一直以來都很欣賞R3HAB的音樂，希望能有在音樂上合作的機會，「我享受與不同音樂人合作的過程，能在不同的文化下、合作不同的曲風，主要想了解其他歌手如何在我的歌曲上做音樂的變化。」

R3HAB擅長在混音中運用豐富的旋律和電子元素向歌曲注入能量，全新改編的〈BOOM (R3HAB Remix)〉也延續了他的經典風格，採用一種熾熱強烈的House風混音，將tropical、hip-hop和electro house節奏完美融合，原曲的極致熱情在電子元素的加成下不斷將情緒推向高點，體現了更多元的律動，將大家一起召集進這場狂歡中。

張藝興的〈蹦 (Boom)〉登上社交平臺世界趨勢第4位。（張藝興工作室提供）

(中時 )