不滿被訴，劉男穿恐龍T到桃檢前抗議恐龍檢察官。(蔡依珍攝)

劉姓男子不滿桃園地檢署檢察官依侵占罪將他起訴，他控訴檢方瀆職，卻連開庭也沒開就被行政簽結，14日身穿「恐龍」特製白衣，到桃檢拉白布條控告「官官相護」，桃檢對此表示，檢方依調查內容起訴並無不妥，劉男可在審理時向法官自清，絕無瀆職等情事。

劉姓男子14日穿著「拒絕恐龍檢察官」特製白衣，拉開白布條，控訴桃檢檢察官栽贓、瀆職、濫權起訴，他指出，2014年幫周姓友人討債400萬，並依約將200萬交給周男，孰料2018年雙方翻臉，周竟以討債成功未給錢為由，告他侵占。

劉男說，2014年並未簽下收據等任何文件，桃檢一度偵結不起訴，但周男提起再議後，王姓檢察官今年3月以他2013年間沒有收入、偽造債權清償證明書上的周男簽名等證據將他起訴。

劉男喊冤說起訴證據都非事實，他向桃園地檢署提告王檢瀆職罪，承辦檢察官沒開庭就行政簽結，讓他痛批「官官相護」，誓言討回公道。

桃檢對此表示，檢察官調查後依職權將劉男提起公訴，並無不妥，瀆職罪不成立，8月已還承辦檢察官清白，劉男若對檢方起訴的證據力提出質疑，可在法院時向法官陳述並提出有力證據自清。

(中時 )