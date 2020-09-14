經常發生悶燒火警的新豐垃圾掩埋場，目前露天堆置5萬多噸垃圾與2萬噸打包垃圾，在BOO焚化爐2023年營運前，預估垃圾量將持續上升達20萬噸，縣府向環保署補助經費，投入2千萬元辦理改善工程，確保進場垃圾能妥善堆置。

縣長楊文科指出，全台有營運的22座焚化爐，半數老舊使用超過15年以上，未來將面臨除役及每年歲修問題，外縣市無法處理時，馬一引發縣內垃圾大戰，只有BOO焚化爐興建營運後，每天產生250噸垃圾才能做到自主處理。

楊文科說，在焚化爐興建期間會持續積極解決各鄉鎮垃圾堆置問題，在水源保護區的竹東垃圾掩埋場暫置6400公噸垃圾，目前已全數清運完畢，之後將不再暫置垃圾。

至於經常發生自燃火警的新豐掩埋場，縣府向環保署爭取補助1680萬元，連同縣府配合款共2千萬元辦理環境改善工程，預期將能增加抵抗天然災害能力，減少垃圾自燃事件發生。

環保局指出，在2023年BOO焚化爐未營運前， 預計新豐掩埋場垃圾暫置量將達到20萬噸，環境改善工程將能提升暫存場的空間與效能，工 程將辦理發馬包，預計明年初動工。

環保局表示，為避免新豐掩埋場垃圾自燃問題，該工程將鋪設防火道，整理場地規畫分區暫置，執行超高掩埋作業，以確保未來進場生垃圾能妥善堆置，達到改善掩埋場環境、空間及附屬設施的效益。

(中時 )