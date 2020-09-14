南投仁愛武界溪一線天景點，昨日（13日）發生水壩排洪意外，4名遊客被沖走喪生。於當地經營炸物小吃店的居民馬小姐表示，雖然溪床標示禁止進入，但因為水壩洩洪前1小時會廣播；且就算地處空曠沒聽到播音，在地人也聽得出水壩放水的聲音，所以偶爾還是會下去嬉戲。

馬小姐說，假日遊客多，如碰到他們詢問可不可以下去河床玩，業者都會柔性建議搭私人接駁車，因為在地人比較了解地形和氣候。今年因為沒有颱風，武界壩並沒有實際放水，昨日突然有巨大的洩洪聲響，他們也嚇一跳。

南投縣仁愛分局武界派出所長江國銘表示，平時派出所員警巡邏時，如看到遊客進入河床，會柔性勸導他們離開，正常是不可以下到河床的。強烈建議民眾出外野營郊遊，應注意相關警告標示，將風險降到最低。

整起事件南投地檢署已主動偵查，昨日晚間帶回台電值班蘇姓人員，以及負責閘門維修的徐姓課長複訊，訊後蘇員涉嫌過失致死，諭知10萬元交保，證人徐課長則請回。

南投地檢表示，全案積極偵查中。據了解，大觀水力電廠武界壩6號閘門，昨日清晨異常傾瀉20萬噸的水量，是奪去4名遊客性命的主因，現階段異常開閘的原因，朝人為疏失和機械故障兩大關鍵偵辦。

(中時 )