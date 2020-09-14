「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」第二波電子套票主打深度旅遊，青蛙石飽足套票只要100元。（羅浚濱攝）

新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊市場需求攀升，縣府推出「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」，2個月來平均每天銷售47套票，交旅處結合縣內各休閒農場，升級推出第二波電子深度旅遊產品，讓遊客深入探索竹縣多元風貌。

交旅處長游志祥指出，7月1日開賣的「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」，主要是推主題樂園及北埔、內灣老街商家共19組遊程的電子套票，統計到8月底共賣出2842組，平均日售47組，成效還不錯。

第一波電子套票價位在45元到750元，最受歡迎的是，綠世界加北埔老街350元套票和小叮噹280元門票，主要是暑假期間，不少家長帶小朋友去這2處景區做知性之旅。

「中台灣好玩卡-新竹縣限定版第二波電子套票,是以休閒農場深度體驗為主！」游志祥說， 峨眉十二寮、橫山大山背及新埔等地都有特色休閒農場，可讓遊客透過體驗遊程和DIY，深入了解竹縣的自然景觀、農特產品及人文情懷。

第二波電子深度旅遊有12組套票，價位從100元到1080元，如青蛙石飽足套票、大山背鮮果採集DIY、峨眉湖環湖遊艇、關西農產DIY體驗及4人或5人成行的沽月日光窯烤PIZZA DIY體驗等套票，詳細內容可上「中台灣好玩卡」官網查詢。

交旅處指出，「竹縣好好玩」FB粉絲專頁，16日至25日舉辦「來竹縣約會吧！深度旅遊大哉問」網路抽獎活動，民眾參與互動遊戲即可獲50元折價優惠代碼，公開分享活動訊息於社群平台，還可再抽限量10名的「青蛙石飽足套票」喲！

(中時 )