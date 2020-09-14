外傳5名香港反送中抗爭者來台遭扣2個月，無法向父母報平安，也無法會見人權團體。不具名監委表示，依國際慣例，政府相關部門的處理仍屬正常。但若中介者質疑當事人未受到應有的保護、或人身安全受到傷害，都可以向監察院國家人權委員會投訴、陳情。

政府援港遭疑不透明，5名經東沙島偷渡來台的抗爭取被扣留近2個月。行政院長蘇貞昌上午出席健保活動時說，有些個案不能透露，就是希望能秉持給予最實質的幫助最重要。

監委今天表示，政府處理類庇護案件，有時必需保護當事人安全，在安全未獲完全保障下，不宜「敲鑼打鼓」，國際上任何政治庇護一定是確定人身安全後，才會對外宣布，以前六四天安門也有很多民運人士逃到國外，情況皆是如此。

監委說，依照目前的觀察，政府的處理仍屬正常，有可能還在行政處理的過程中，不方便對外宣布，理論上目前還是尊重政府部門的處理，若政府有收留上的困難，要轉第三地，等政府處理到某種程度時，才必需對外說明。

監委也說，對外宣稱協助香港青年的中介者不宜操之過，若有證據足認當事人未受到應有的保護、或人身安全受到傷害，都可以向監察院國家人權委員會投訴、陳情。

(中時 )