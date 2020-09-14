悲！ 兩家釀四死悲劇 最後野炊畫面曝光

南投縣仁愛鄉武界壩昨(14日)凌晨無預警放水，釀成4死，本是開心地出遊，卻意外造成盧姓、賴姓2個家庭因此破碎。其中來自台中市太平區的盧姓一家人，就讀國小6年級的盧小妹妹不幸在事故中罹難，今日同班同學聽聞消息紛紛失聲大哭；校長則回應，盧姓女童在班上人緣不僅好，也曾被選上模範生，發生這樣的事讓他深感悲痛。

據《自由時報》報導，盧姓一家人住在台中市太平區，在此次意外中僅剩盧太太生還，盧先生與盧小妹妹都沒能逃過突如其來的洪水侵襲，命喪南投。而盧姓女童才剛升上國小6年級，今天同班同學得知盧女過世消息，紛紛難過得大哭，不敢相信之前才一起玩的同學，就這樣離開人世間了。

該國小校長接受媒體訪問時也提及盧姓女童，他表示盧小妹妹平日在校內人緣相當好，而且成績優異，還被選為模範生做為全校表帥，如今卻突聞死訊，真的深感遺憾。校方也在昨日得知消息時，第一時間召開緊急線上會議，透過導師與家屬聯繫表達慰問，並承諾學校將協助盧太太處理後事。

校長也提到，今早也於學校啟動班級輔導機制，突然遇上同學發生意外，班上多數同學都難以接受，將透過輔導老師與班級導師全力安撫班上學生情緒，化悲痛為祝福。也會利用集會時間強化全校對於水域安全教育，降低相關意外的發生。

(中時新聞網)