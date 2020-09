國際財經權威媒體環球金融雜誌(Global Finance)揭曉的Best Digital Bank Awards 2020(最佳數位銀行)獲獎名單,台新銀行再傳捷報,摘下「台灣最佳消費金融數位銀行」(Best Consumer Digital Bank in Taiwan)國家獎殊榮,且已是該行第四度贏得國家獎肯定。

Global Finance編輯總監Joseph D. Giarraputo表示,今年因受疫情影響,增加民眾對數位金融服務的需求,更促使各銀行進行數位金融服務的創新與突破,這個獎項為表彰世界級數位銀行先驅,台新銀行的數位金融創新表現已在國際間大放異彩。

Global Finance讀者遍布全球163個國家,定期舉辦亞太、北美、西歐等區域金融業者評比,是極具公信力的評鑑指標之一。台新銀行以優異的表現榮獲亞太區「台灣最佳消費金融數位銀行」國家獎,成為本年度台灣唯一獲獎之金融業者。

台新銀行表示,該行憑藉「台新行動銀行」及「數位銀行Richart」,二大APP一舉囊獲「國家獎:Best Consumer Digital Bank in Taiwan」、「亞太獎: Best Online Product Offerings 」和「亞太獎:Best in Lending」三大獎項殊榮,充分顯示出台新銀出色的數位金融服務深深受到國際認可。

這次評選指標包含數位產品開發、顧客導向行銷策略、品牌黏著度提升等。台新銀行指出,該行多年來秉持以客戶為中心的精神,提供民眾卓越服務品質及數位產品體驗,不但持續優化使用者介面,更以便利客戶生活為出發點,提供無卡提款及手機號碼轉帳等服務,並與全家便利商店及OK便利商店進行合作,讓民眾無須出門,即可不受時間限制,輕鬆於線上完成帳單繳費,既享效率又超便利。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀強調,該行延續台新在數位金融服務的核心精神,以打造最佳的金融服務體驗為目標,近期推出的Richart Life APP,領先業界推出的生活金融生態圈,串聯百貨、網購、電信、交通等場景,提供民眾更便利的生活金融服務。

此外在創新科技及數位行銷表現也力求突破,如近日上線ATM個人化介面優化,不僅貼近民眾實際需求,更將陸續提供六國語言服務可滿足國際人士的操作使用需要。包國儀說,在創新應用方面,該行LINE官方帳號於9月推出「台幣帳戶通知」服務功能,民眾能隨時掌握存款帳戶最新動態,是民眾理財最佳行動助理。

包國儀認為,數位金融服務將不再侷限傳統金流,未來將持續以金融創新,把服務延伸至民眾的日常生活場景中,體現生活金融生態圈的價值,秉持創新、承諾的企業核心價值,將持續深耕專業,成為民眾數位金融生活的智慧好夥伴。

(工商 )