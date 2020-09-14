紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）周一宣布，除了最大城市奧克蘭（Auckland）之外，紐西蘭將於9月21日解除全國的新冠肺炎防疫限制措施。

奧克蘭市是紐西蘭爆發第二波疫情的中心。阿爾登表示，下周一（9月21日）將檢討奧克蘭的限制措施，若有所變動，將於9月23日生效。

她並表示，政府將立即放寬所有飛機上的保持人身距離要求。此舉將激勵紐西蘭航空，該公司必須限制航班乘客數已經數個月之久。不過，民眾搭乘所有公共交通工具仍強制戴口罩。

奧克蘭市8月爆發第二波疫情，迫使紐西蘭政府宣布該城市再度封城。在10月17日的大選逐步逼近之際，阿爾登本月縮小了防疫限制措施，但奧克蘭仍然保持2.5級的警戒狀態，這表示禁止10人以上的聚會。

紐西蘭周一公布本地確診新增一名，使累計確診數達到1,447人，目前該國因此疫病死亡的人數為24人。

(時報資訊)