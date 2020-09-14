「2021 DADA RUN桃園有氧路跑」只要報名成功就能獲得超值型或豪華型物資。。（全統運動提供／陳育賢新竹傳真）

首次將有氧舞蹈結合路跑的「2021 DADA RUN桃園有氧路跑」，將於2021年1月10日在桃園市新屋區農博環境教育園區開跑，有別於一般的路跑，活動當天特別邀請世界健身俱樂部的專業師資，一起帶領跑者進行暖身操，並於完賽後再跳場趣味有氧舞蹈收操，讓身體回復最穩定的狀態。

主辦單位表示，此次是希望藉由將路跑與有氧舞蹈結合的方式，達到不管是熱舞高手、或沒有運動經驗的新朋友，都能透過音樂風格的變換和輕鬆流行的動作強度設計，有效提升心肺訓練並燃燒脂肪，進而達到強化身體健康及提升體適能的效果。

「2021 DADA RUN桃園有氧路跑」分為4.5公里健康組、9.5公里路跑組、21公里半馬組，只要報名成功就能獲得超值型或豪華型物資。

超值物資組內含品牌紀念跑衣、品牌後背速口包外，另有完賽品牌棉T，以鼓勵堅持到最後的跑者；豪華型物資則是品牌紀念跑衣、品牌後背速口包外，更提供DADA慢跑鞋要激勵跑者無懼向前，迎向挑戰。

主辦單位指出，運動有伴更能體驗運動的樂趣，團體報名成功人數達20人以上，即贈送1面品牌專屬團隊旗幟，團體報名成功達30人以上，除贈送1面品牌專屬團隊旗幟外，大會活動當天另會安排團隊專屬休息區，團體報名成功達60人則安排2處休息區，依此類推。

團旗可於活動結束後自行拆下帶回紀念。活動報名期間為即日起至10月15日止，報名網址：https://bit.ly/31sbqDH。

(中時 )