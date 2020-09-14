模範夫妻檔趙又廷、高圓圓2014年結婚，小倆口在去年喜迎女兒出生，晉升當新手爸媽的「高圓」夫妻雖然沒曝光女兒長相，但一家三口的舉動都備受矚目，而趙又廷接受陸媒專訪、談到家庭生活時，他也大方向分享小倆口的育兒實況。

趙又廷、高圓圓在去年5月20日象徵我愛你的日子，喜迎女兒出生，幸福組成一家三口，趙又廷近日接受陸媒《搜狐娛樂》專訪時，他也大方分享升格當爸爸的家庭生活，趙又廷表示，他在家就是當奶爸「我很享受在家裡的生活，無憂無慮、自由自在的」。

談到照顧女兒，趙又廷坦言很累，不過他也提到，基本上都是老婆高圓圓帶孩子，他是適當出一份力，趙又廷說：「因為很多時候我出力也幫不上忙，基本上還是圓圓在帶」，同時，趙又廷也指出，他自己雖然還沒有當父親的真實感，但反倒是多了一份責任感、幸福的責任。

高圓圓照顧女兒的同時，她近期也積極產後復出，對此，趙又廷則表示，自己也是老婆的粉絲，因此他也很常鼓勵高圓圓回歸螢光幕，希望老婆能再拍作品給大家看，趙又廷談話之見滿是對老婆的愛護與疼惜。

(中時新聞網)