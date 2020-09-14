美國駐中國大陸大使布蘭斯塔德

華府與北京關係持續緊張，綜合CBS等外電報導，美國駐中國大陸大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）顯然已被撤換，北京這項消息在美中多方關係緊張持續升高之際傳出。而一名消息人士周一向CNN新聞網證實，他將下台。

這位消息人士說，布蘭斯塔德可望在11月美國總統大選前離開北京。北京上周五宣布，將對中國境內的美國高級外交官和人員施加未具體說明的限制，而先前華府9月3日已對中方駐美外交使節團採取了類似的措施。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一早推文說，「感謝布蘭斯塔德大使超過3年來擔任美國駐中華人民共和國大使，為美國民眾服務」。他指出，美國總統川普會選擇布蘭斯塔德出任駐中國大使，是因為他數十年來與中方往來的經驗，使他成為代表政府，並捍衛美國利益與理念的最佳人選。不過，他並未說明布蘭斯塔德去職的原因，或宣布可能的繼任人選。

事實上，布蘭斯塔德是川普當選後，但2016年12月尚未就職前第一輪就選定的大使人選。川普當時說，他之所以會選當時的愛荷華州州長布蘭斯塔德出任駐中國大使，是因為看重他在公共政策，貿易和農業方面的經驗，還有與中國大陸國家主席習近平自1985年以來，透過美中政府交流建立的老交情。

原本北京還很歡迎這位「中國人的老朋友」擔任駐中國大使，但自從他獲得任命以來，川普政府就因貿易，新冠肺炎和南海等問題爭議不斷，關係也持續惡化。

由於中共黨媒《人民日報》拒絕刊登布蘭斯塔德投書，美國駐中國大使館上周五在微博發表了一篇文章，罕見地嚴厲抨擊中共當局虛偽。中國大陸駐美大使崔天凱多次在美國媒體上發表闡述北京觀點的文章，布蘭斯塔德想要在《人民日報》發表文章，直接與中國公眾溝通，卻遭到拒絕，並被指文章「漏洞百出」，後來被美方批評時，反指美方霸道無理。

(中時新聞網)