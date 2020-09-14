你有想過為何壽司店的米飯特別好吃嗎？而平平都是煮白米飯，有些人煮出來的特別香、特別好吃。日本媒體日前分享一招連壽司店都在用的「小撇步」，就能讓白米飯變得晶瑩，且有光澤，還更香甜。

據日本媒體《Citrus》報導，主婦只要煮白米飯時，在電鍋加入適量的「蜂蜜」，就可使其變得更加美味。而報導中也提及，以兩杯米為例，加入一茶匙的「蜂蜜」即可。文中還特別強調，其實日本壽司店的師傅，也正是用此方式，煮出好吃的壽司米飯。

其原理就在於，蜂蜜中含有酵素可以分解澱粉，將其轉化為糖分，藉此增進白米飯的甜度。實際做實驗測試，加入蜂蜜煮出來的白米飯更加晶瑩剔透，且比未加還更有光澤感，口感又更於Q更好吃。

不過除上述方法之外，日本網友也分享的終極秘方，利用家家戶戶應都會有的「冰塊」，讓白米飯更好吃！煮飯前先放2、3塊冰塊進去，放冰塊後注入水至飯鍋可見的水位線；放置15分鐘後，等電鍋跳起即可。至於冰塊為何會使米飯變得美味呢？因冰塊可延緩米的吸水速度，增加黏性，讓米飯會更香甜！白米經過冷凍過後，能讓氨基酸的數量增加，其美味度也會提升，而加入冰塊後，製作甜味的分解酶素在80°C會停止分解，而加冰後可延長酵素活性。不妨善用這些小技巧，在家中試看看自己手藝，讓白米飯煮得更美味，吃得開心也吃得健康！

(中時新聞網)