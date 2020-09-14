後疫情時代，許多企業正面對疫情帶來的轉變，以及思考如何透過數位化轉型增加企業優勢。為此，安永（EY）會計師事務所14日發布《大中華區人工智慧成熟度調查》，發現八成的台灣受訪企業預計人工智慧（AI）在未來五年將產生重大產業影響。

安永也表示，台灣企業高階主管在評估未來AI所帶來的影響時，普遍持「較為積極」的態度。

據統計，近十年來大中華區共有3,678件AI投資事件，總交易金額新台幣1.35兆元，過去十年AI投資件數與金額持續走高，但在2019年稍微回落，顯示投資者對人工智慧趨於理性，投資市場較穩定。

近十年來台灣AI投資案合計共72件，其中公開揭露的32筆交易累計投資額為新台幣100億元，AI投資數量整體呈現上升趨勢，在台灣對AI投資中，資訊通訊科技與媒體產業AI公司是獲得投資數目和金額最多的產業。

安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示，「新冠病毒疫情持續在全球蔓延，所產生之不確定性已造成產業革命，進入後疫情時代，企業更需要積極思考如何運用數位工具進行數位轉型，以提升在市場的競爭力，AI人工智慧應用就是其中極重要的科技運用之一。」

(工商 )