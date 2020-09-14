A股14日開高震盪，午盤後漲勢收斂，三大股指漲幅顯著收窄，深成指一度翻綠。截至終場收盤，滬指收3,278.81點，上漲18.46點，單日漲幅0.57％。深成指收報13,021.99點，上漲79.04點，單日漲幅0.61％。創業板指收報2572.6點，上漲35.98點，漲幅1.42％。

從大盤上來看，環保類股居漲幅榜前列，煤炭開採、豬肉、乳業居跌幅榜前列。

(工商 )