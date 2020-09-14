台中市七期豪宅再度掀熱銷潮，台商成為豪宅「大買家」。（盧金足攝）

台中房價比起台北相對「親民」，天候佳，交通方便，吸引北部客視為投資置產熱門區域。（盧金足攝）

受疫情影響與中美貿易戰升促使台商持續返台投資，大量資金回流台灣，帶動頂級豪宅案銷售升溫。（盧金足攝）

一戶上億元的豪宅，台商買房不手軟！盤點實價登錄資訊，九月初短短十天就揭露逾十四億元交易總額，超越去年下半年七期億元級豪宅交易總量，豪宅市場的熱度加溫，各重劃區價格快速飆漲，七期為台中鑽石級的蛋黃區，地段優勢鍍金，房市後續可望有一波補漲。

回流的台商企業主大多具有國際視野與經驗，看好具國際美學的豪宅，七期建築也有很多新古典、巴洛克式建築，獲台商屬意，從去年底至今，受疫情影響與中美貿易戰升促使台商持續返台投資，大量資金回流台灣，帶動頂級豪宅案銷售升溫。

七期包括「聯聚泰和大廈」、「龍寶謙臻邸」、「寶璽天睿」、「大陸丽格」、「大陸宝格」、「寶輝秋紅谷」、「寶輝一品花園」等案交易熱絡，九月還不到半個月時間，實價登錄就揭露逾十四億元交易總額，其中，台商成為豪宅「大買家」，七期潛力也吸引不少北部開發商積極搶進。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，不少台商、外商在中美貿易戰影響下，將企業總部及部分產能移回台灣，銀行利率頻創新低，帶動資金熱潮，高資產族群滿手現金，又因疫情受限出國，選擇規畫在不動產，由廠辦、土地、住宅等產品交易可見熱絡情況。

立智國際總經理王耀斗表示，台中市躋身科技黃金走廊，包括台積電、巨大集團等產業龍頭大廠持續在中科擴廠，成立全球營運總部，外商投資占比最多的記憶體大廠美光早已進駐中科，有效帶動工業土地、廠房、廠辦交易，連帶居住的剛性需求顯著提升。

隨著建商布局其他重劃區，房市一路飆漲，七期坐擁台中國家歌劇院藝文地標、政經重鎮，可望掀起補漲潮，近期七期潛力即吸引不少北部開發商積極搶進。

興富發集團以每坪三百五十萬元的單價刷新台中市土地價格，此外，高鐵生活圈方便，來自北部的客源紛來台中購屋置產，鎖定在新市政中心的大型綠地周圍擁國際大師加持的作品，台中房價比起台北相對「親民」，加上天候佳，交通方便，吸引北部客視為投資置產熱門區域。

(中時 )