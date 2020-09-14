在預期下，執政的自民黨順利產生新黨魁，新首相即將產生，日經全日穩定走高。

周一日經225指數收漲152.81點或+0.65%，為23559.30點。東證一部指數漲14.46點或+0.88%，為1651.10點。

大和證券分析師指出，市場今日很強勢，並預期有較高股價，投資人買進的偏好抵銷部分賣出壓力。

菅義偉在金融市場封關後宣布當選為自民黨黨魁，菅義偉預計在本周三於國會中獲勝，因執政黨擁有國會席位優勢。菅義偉當選發言中，表示將遵循安倍路線。

軟銀收漲8.9%，收報6385日圓，為自3月25日以來最大日漲幅。軟銀今日宣布將旗下安謀(ARM)以400億美元賣給輝達(Nvidia)。

美股期貨在亞洲的交易出現上漲。阿斯利康製藥(AstraZeneca)恢復試驗，增添新冠疫苗希望，助漲了買氣。

造紙和紙漿部門在主板上漲2.38%，為表現最好分類指數。Pack公司和日本製紙分別上漲3.6%和1.6%。

電信公司普遍下跌，因菅義偉上周五再此表示，將削減手機費率和收費約四成。軟銀電信跌5.0%，NTT Docomo跌2.7%，KDDI跌3.0%。

(時報資訊)