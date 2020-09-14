36歲日本女星蘆名星今(14日)被發現猝死家中，所屬事務所發聲明證實，透露死因仍在調查中，警方也慎重以自殺方向調查，消息一出震驚外界。

據日媒報導，蘆名星今早被發現在家身亡，所屬事務所也發聲明表示，她是被親人發現，目前警方正在調查詳細死因，依現場狀況謹慎朝自殺的方向偵辦。蘆名星以模特兒身分出道，《Stand Up!!》是她固定出演的第一部戲劇。

之後，蘆名星在《血色星期一》、《ST 紅與白的搜查檔案》等劇都有好表現，2006年成功從8百人中脫穎而出，在日本、加拿大、法國、義大利、英國斥資日幣30億元合拍電影《Silk》裡，扮演代表日本之美的神秘少女，讓她成功躋身國際級女演員。

蘆名星去年和前首相小泉純一郎演員兒小泉孝太郎爆出戀情，兩人多次約會被攝，據悉，他們2013年因合作《八重之櫻》成為好友，去年初再合作劇集《傲骨賢妻》，便傳出戀情，小泉孝太郎常帶女方出席友人聚會，私下關係似乎相當親密。

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