行政院長蘇貞昌今（14）日出席「健保25周年活動」時表示，全民健保上路25年來，已有近2400萬人參加、滿意度約9成，而「健康存摺」開辦幾個月便有超過500萬人使用、獲得廣大支持，認為政府每項政策都應以此為標竿，讓民眾支持、並做到最好。

蘇貞昌肯定健保制度除了就醫好用、方便查詢健康資料外，在新冠肺炎疫情期間還可用來追蹤居家檢疫者是否遵守防疫規範，避免在外「趴趴走」，同時還可購買口罩。政府不但為民眾做出最好的方法、政策，也善用相關大數據，進一步建置「健康存摺」。

蘇貞昌指出，「健康存摺」開辦雖然才幾個月，由於推動「口罩購買實名制」帶動，使「健康存摺」的登錄人數自168萬一舉突破500萬。政府希望以此經驗，讓各種施政想出好方法，讓民眾支持、做到最好。

衛福部健保署表示，「健康存摺」讓民眾可掌握自身就醫、用藥及檢驗檢查等資料，透過眷屬管理，可瞭解家中長輩及孩童各項健康資訊，並可查看自己每年度就醫次數、使用健保點數及繳交的部分負擔，並依自訂篩選條件查看就醫歷程，更了解自身健保使用情形。

(時報資訊)