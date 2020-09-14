台灣奧迪積極佈局全台充電網絡，繼與Noodoe環島充電網合作後，台灣奧迪再與國內電力設備大廠華城電機EVALUE充電站進行策略聯盟，拓展目的地充電據點，為奧迪Audi品牌年底首輛純電電動車Audi e-tron上市超前部屬。

台灣奧迪為迎接年底Audi e-tron上市的來臨，持續積極布局，台灣奧迪除為e-tron車主打造智慧家用充電系統之外，針對目的地充電據點也進行超前部署，與國內大廠華城電機旗下EVALUE充電站品牌進行策略聯盟，拓展目的地充電據點，整合家用智慧充電系統、目的地充電據點至展示中心快速充電站。

華城電機旗下EVALUE充電站品牌，計畫於今年底前於全台建置5座DC直流快充站及擴點150座AC交流充電站，提供國內電動車使用者更便利的充電服務。

Audi從去年開始積極推動在台電動車布局，預計於年底前引進首部電動車款─Audi e-tron，為降低消費者對於「里程焦慮」的擔憂，也從三大面向進行完善的充電網絡規劃，包含家用充電、快速充電及公共充電服務。

台灣奧迪於Audi e-tron年底上市之前積極拓展充電服務，家用充電部分，Audi攜手Noodoe打造家用充電系統，另藉由與Noodoe環島充電網、華城電機EVALUE充電據點的策略聯盟，結合Audi e-tron相容全台超過700個公共充電站規格的產品優勢，透過多元的目的地充電據點，滿足車主通勤、週末出遊及環島長程旅行的充電需求。針對快速充電服務，台灣奧迪也將在年底前於展示中心建立快速充電裝置。

(時報資訊)