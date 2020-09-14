《商情》供給減少 亞洲乙烯市場月漲逾3％ 15:572020/09/14 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受亞洲乙烯供給減少，加上分析師看好10月上半月下游需求旺盛，激勵亞洲乙烯市場本周行情走揚。 但隨著韓國蒸汽裂解裝置重啟，乙烯需求將可能有所減少，此外在原油和石腦油價格走弱的情況下，乙烯現貨價格恐將受到衝擊，因此11月下半月亞洲乙烯前景則趨於看空。最新報價，東南亞乙烯現貨，報每公噸754-755美元。 據CIP商品行情網顯示，過去一個月亞洲乙烯價格持續上漲，其中東南亞乙烯現貨報價，自8月最低點報每公噸669-671美元，迄今已漲逾3%。(商品行情網) (時報資訊) #乙烯 #亞洲 #供給 #漲逾 #東南亞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤進場 支撐LME期銅漲逾1％ 10:002020/09/14 財經 《港股》蘋概股走強 恆指漲0.67％ 12:502020/09/14 財經 《日股》三星電子領漲＋首爾降低警示 韓股站上2400點 11:592020/09/14 財經 《期貨》三大期指聯袂開高 9月台指期開漲31點 09:092020/09/14 財經 《國際金融》輝達報喜 道指期漲逾200點 09:262020/09/14 財經 《商情》本周國內廢鋼每噸漲300元 鋼筋漲400元 11:592020/09/14 財經 《傳產》7年前買中捷這站旁 房價今漲近7成 11:422020/09/14 財經 《日股》執政黨新黨魁出爐 日經收漲152點 15:572020/09/14 財經 《商情》國際油價走弱 打壓東京期膠回跌 10:172020/09/14 財經 科技股領漲 投信基金規模連3月衝高 18:312020/09/14 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 NVIDIA砸1兆娶走ARM 半導體大咖心驚 華為今後更慘？ - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 烘焙原料廠德麥8月營收創新高 年增逾11％ - 財經 - 工商 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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