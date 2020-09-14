受亞洲乙烯供給減少，加上分析師看好10月上半月下游需求旺盛，激勵亞洲乙烯市場本周行情走揚。

但隨著韓國蒸汽裂解裝置重啟，乙烯需求將可能有所減少，此外在原油和石腦油價格走弱的情況下，乙烯現貨價格恐將受到衝擊，因此11月下半月亞洲乙烯前景則趨於看空。最新報價，東南亞乙烯現貨，報每公噸754-755美元。

據CIP商品行情網顯示，過去一個月亞洲乙烯價格持續上漲，其中東南亞乙烯現貨報價，自8月最低點報每公噸669-671美元，迄今已漲逾3%。(商品行情網)

(時報資訊)