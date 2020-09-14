人氣爆棚 新股亞洲藏壽司17日上櫃掛牌 15:592020/09/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心14日表示，亞洲藏壽司（2754）預計於9月17日上櫃掛牌，當日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請亞洲藏壽司公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商元大證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。 亞洲藏壽司主要經營連鎖迴轉壽司之餐飲服務，108年度之合併營業收入為19億2,625萬元，稅後淨利為8,871萬元，每股盈餘為2.33元。109年上半年度之合併營業收入為10億1,043萬元，稅後淨損為1,525萬元，每股虧損為0.40元。 (工商 ) #亞洲藏壽司 #上櫃掛牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威健生技今日送件申請上櫃案 11:422020/09/14 財經 《基金》新興亞洲基金逆轉勝 上周勇奪吸金王 16:142020/09/14 財經 《商情》供給減少 亞洲乙烯市場月漲逾3％ 15:572020/09/14 財經 「藏壽司」新品大啖秋蟹 預告插旗中山商圈展新店面 15:442020/09/13 旅遊 櫃買18日審議智聯服務公司上櫃案 15:342020/09/14 財經 藏壽司轉上櫃 蜜月行情超甜 04:102020/09/13 專題周報 南市文旦熱銷 推地產地消 04:102020/09/14 地方新聞 《半導體》17日除息 台積電先鋪紅毯 10:512020/09/14 財經 櫃買台灣企業周 9月15～18日登場 04:102020/09/14 證券．權證 《盤後解析》電力十足 月線到手 14:152020/09/14 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 NVIDIA砸1兆娶走ARM 半導體大咖心驚 華為今後更慘？ - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 烘焙原料廠德麥8月營收創新高 年增逾11％ - 財經 - 工商 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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