櫃買中心14日表示，亞洲藏壽司（2754）預計於9月17日上櫃掛牌，當日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請亞洲藏壽司公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商元大證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。

亞洲藏壽司主要經營連鎖迴轉壽司之餐飲服務，108年度之合併營業收入為19億2,625萬元，稅後淨利為8,871萬元，每股盈餘為2.33元。109年上半年度之合併營業收入為10億1,043萬元，稅後淨損為1,525萬元，每股虧損為0.40元。

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