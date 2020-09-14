新冠病毒入侵位在皇居內的日本宮內廳，今（14）日傳出一名40多歲的男性職員確診新冠肺炎，所幸他並未和日皇、皇后或其他皇室成員有所接觸。

日本朝日新聞報導，宮內廳今日宣布，一名40多歲的男性職員感染新冠肺炎，這是宮內廳首次傳出有人員染新冠。

這名男子是在皇居內的宮內廳總部工作，所幸他並未和德仁天皇、雅子皇后以及其他皇室成員有所接觸。

宮內廳指出，該名職員是在6日感覺身體出現異狀，7日赴醫院看診，他一直高燒不退，11日時進行病毒檢測，12日結果出爐為陽性確診。

報導指出，該名人員自5日起就沒有上班，目前判斷在宮內廳內沒有密集接觸者。

另外據日本放送協會（NHK）報導，東京都政府今日宣布，今日新增80例新冠肺炎確診病例，這是自7日以來，東京單日新增病例首度降至100人以下，累計東京共有23,083人確診。值得注意的是，新增確診者多為年輕人及青壯年，多數集中在20至50多歲。

(中時新聞網)