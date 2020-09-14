YouTuber滴妹在今年5月開設自己的飲料店品牌「再睡5分鐘」，開幕後憑著超高人氣吸引不少粉絲嘗鮮，天天排隊、人潮爆滿，當時被PTT網友看衰，認為撐不過一個月就會倒閉，結果4個月過去，飲料店人潮還是絡繹不絕，更準備在台中開分店，開出月薪3萬2到3萬4的職缺，薪水屌打一堆上班族，讓不少酸民看傻眼，大喊太扯。

滴妹飲料店「再睡5分鐘」台中分店正職人員月薪達32K~34K。(翻攝自 104網站)

一名網友在PTT上PO文，說滴妹是不是成功打臉酸民了，「她的飲料店準備在台中開分店了，過了好幾個月，在台北南陽街的本店人潮依然絡繹不絕，過了4個月還是天天排隊，當初想說撐不過一個月的那些人，現在我看都傻了」，更指出，104徵才網站上，台中分店正職人員薪水開到32K至34K，贏過一堆上班族。

對此，網友紛紛驚呼：「3萬2欸，屌打一堆上班族」、「飲料店能開這薪水，那是真很不錯了」、「薪水好高，傳產累整天加班才快3萬」、「搖飲料的妹妹真的有32k，QQ」，還有人說「轉跑道做起來了啊..飲料店一刷還開分店，賺爆」、「排到還限購兩杯，真的扯」。

滴妹飲料店「再睡5分鐘」本店到現在買飲料也還要排隊，限購2杯。(翻攝自PTT)

(中時新聞網)