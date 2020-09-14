鍾姓男子夥同親友自組吸金集團，以馬來西亞MBI集團在台設「MFC CLUB」社群網站，鼓吹投資號稱「只漲不跌」的GRC虛擬遊戲代幣，5年來透過老鼠會手法違法吸金27億元，一行人穿金戴銀，桃檢查扣跑車、名牌包，14日依違反《銀行法》罪嫌將鍾等20人起訴。

檢警調查，39歲鍾姓男子找來35歲陳姓前妻、39歲陳姓小舅子、39歲李姓友人等20人，自組吸金集團，2014年至2019年間，利用馬來西亞MBI公司旗下虛擬貨幣理財投資平台「MFC網站」，招攬下線購入虛擬點數「註冊點」，以100至3萬5000美元計價。

檢警指出，投資者開立新帳戶後，取得半年可增長1.5倍、一年可增長2.25倍的「GRC」虛擬點數，再經由「掛賣」程序，產生可交易的「註冊點」，鼓勵投資者加碼投資、或對外再招攬下線，並標榜點數可向特約商店消費，還推行「直推獎金」、「對碰獎金」及「代數獎金」等獎金制度，增加對外招攬下線及投資誘因，5年來招攬的投資人達上千名，違法吸金高達27億元。

桃檢檢察官薛全晉指揮桃園市調查處、新竹市第二警分局偵辦，到鍾男等人住處搜索，赫然發現一行人炫富，當場扣得法拉利跑車、保時捷跑車、賓士轎車，數支名牌錶、名牌包如愛馬仕手提包、香奈兒手提包、LV手提包數個，還有大量藝術品、飾品、現金100萬元等。

鍾男等3人案發後即遭收押，檢方另向法院聲請對鍾男及陳姓前妻的土地及房屋等8筆不動產扣押獲准，檢警調先後詢問150人次以上的投資人，鞏固證據，14日偵結，將鍾男等20名親友依違反《銀行法》非銀行不得經營收受存款業務罪嫌起訴。

(中時 )