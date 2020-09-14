台中市警義消連2天挺進救援，沿著溪床深溝、草堆等搜索，另由事故地點上游向下搜索。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市6位遊客到南投縣仁愛武界露營，13日遭上游台電水壩異常排洪沖走，釀成4死憾事，台中市消防局連續2天共出動40名警義消，至當地協助搜救，經1天努力，14日上午8點多，空勤總隊在距離盧姓1家人紮營點約11公里外，尋獲最後失蹤者、盧男遺體；1名台中市救難人員表示，因放水的關係，當地河道改變，搜救較不易，但整體搜救速度算快，大家齊心，「趕緊找到他們，帶他們回家！」。

台中市消防局指出，13日清晨接獲消息，主動與南投消防局聯繫，由第3大隊組員黃基凎帶隊前往支援搜救，搜救期間總計出動，包括，民間救難團體共出動車輛22車、船艇2台、空拍機7臺、人員44人等，分批搭車前往救援，連2天台中、南投往返、奔波救人。

據了解，13日凌晨53歲盧姓男子與女兒在帳棚內當時是睡夢中，遇上游排洪，帳棚瞬間被湍急水流捲走，13歲盧小妹當天近中午，被人尋獲遺體，搜救人員沿著事故地點不斷來回搜尋，唯不見盧姓男子，其餘失蹤者賴妻及賴姓男童遺體陸續都被尋獲。

台中市盧姓、賴姓民眾均來自台中市，12日2家6人開車至南投仁愛一線天附近露營，未料13日凌晨遇上游武界壩無預警放水，2頂帳篷、5個人都捲走了，4人不幸罹難。搜救人員搬離遺體前還向遺體喊話「帶你們回家！」，2家屬難過盼不到奇蹟，天倫夢碎。

(中時 )