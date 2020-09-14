明新科大同學陪伴華山長輩製作蛋黃酥，體驗烘焙樂趣。（羅浚濱攝）

中秋節即將到來，明新科大旅館管理與廚藝創意系學生，14日與華山基金會合作舉辦蛋黃酥DIY體驗營，邀請8位華山長輩來學校廚藝教室當「一日烘焙師」，並預計23日共同將月餅送到華山長輩家，傳遞秋節的溫馨祝福。

旅廚系烘焙坊指導老師廖利凱表示，考量體驗營長輩的健康因素，特別量身訂做的蛋黃酥，是採用減糖改良的豆沙內餡，並將鹹蛋黃份量減半，混入地瓜泥做成高纖蛋黃球，能不僅降低膽固醇，更兼顧美味與健康。

體驗活動由廖利凱老師示範，從揉麵糰、桿餅皮、包餡料到將蛋黃酥送進烤爐，同學們則陪伴華山長輩進行每個製作步驟。

華山長輩親手製作的蛋黃酥出爐後，一起與旅廚系師生分享品嘗，服務產業學院院長張盛鴻和旅廚系主任蔡柏旻廚系也請同學貼心奉茶給長輩，在彼此互動之中，讓長輩感受中秋的節慶氣氛。

華山基金會縣站長張育瑜表示，華山全台389個天使站，服務近3萬名長輩，現在發起的2020「中秋亮起來」公益行動，多少受疫情影響，推動較困難。

張育瑜感謝明新科大學生支持響應，在烘焙坊廖利凱老師指導下，親手製作350顆蛋黃酥，贈送給華山新豐、湖口、竹東地區的長輩，並希望持續串聯各方力量，讓全台弱勢老人感受愛與關懷，也歡迎在地鄉親加入義工行列。

(中時 )