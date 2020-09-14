新冠疫情捲土重來，以色列上周確診案例大幅升高，光是10日就新增4217例，創下疫情爆發以來的單日最高，也是連續3天單日破4千確診。該國內閣13日開會後，總理納坦雅胡發表電視談話，批准為期3星期的全國封鎖措施，以遏止病毒擴散。

以國也成為全球第一個第二度採取全國封鎖的國家。該國目前累計確診15.6萬病例，死亡超過1100。

納坦雅胡表示，18日的猶太新年假開始，把全國納入紅色警戒區，進入封鎖狀態，學校全面關閉，餐廳（外送不受限制）、商場、飯店和娛樂等行業也都不得營業。公營事業雖然仍持續運作，但只有少部分人員留守，民間企業方面，只要確認人員都不進入工作場所，均可持續營業。

民眾必須留在距住家5百公尺的範圍內，急救服務，販售藥品和食物的店家仍可營運。戶外群聚以20人為限，室內則必須在10人以下。特拉維夫國際機場照常開放，封鎖措施將到下月9日，若確診率大幅下降，上述限制將可望鬆綁，但當局未明確說明大幅下降的定義。

以色列因疫情導致經濟就業不振，加上總理納坦雅胡貪腐官司纏身，大批抗議民眾12日群集納坦雅胡官邸外抗議。(路透)

納坦雅胡說，他清楚民眾和國家經濟，勢必因再度封鎖受到重大衝擊，但防疫優先，已指示財政部提出新的紓困方案。

(中時 )